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В ряде областей была воздушная тревога из-за ракетной опасности и угрозы БпЛА

Ольга ГлущенкоПонедельник, 23 октября 2023, 01:18
В ряде областей была воздушная тревога из-за ракетной опасности и угрозы БпЛА
воздушная тревога, иллюстративное фото: Getty Images

Ночью 23 октября в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности и угрозы вражеских беспилотников.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы

Детали: Около часа ночи по Украине начала распространяться воздушная тревога.

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Сначала ее объявили в Черниговской и Сумской областях.

Позже тревога охватила южные области Украины.

Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в Днепропетровской и Запорожской областях.

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А также об угрозе ударных БпЛА с Черного моря в Одесской области, в частности в Затоке.

Позже ВС уточнили, что ударные дроны угрожают Николаевской и Херсонской областям.

Обновлено: После 1:30 в Черниговской и Сумской областях объявили отбой тревоги.

А в 1:41 воздушная тревога распространилась на Кировоградскую область.

В 1:46 воздушную тревогу отменили в Одесской области.

После 2:30 в областях (кроме Кировоградской), где была угроза вражеских дронов, также объявили отбои тревог.

В 3:24 тревогу отменили и в Кировоградской области.

Темы: воздушная тревога
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