В ряде областей была воздушная тревога из-за ракетной опасности и угрозы БпЛА
Ночью 23 октября в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности и угрозы вражеских беспилотников.
Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы
Детали: Около часа ночи по Украине начала распространяться воздушная тревога.
Сначала ее объявили в Черниговской и Сумской областях.
Позже тревога охватила южные области Украины.
Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в Днепропетровской и Запорожской областях.
А также об угрозе ударных БпЛА с Черного моря в Одесской области, в частности в Затоке.
Позже ВС уточнили, что ударные дроны угрожают Николаевской и Херсонской областям.
Обновлено: После 1:30 в Черниговской и Сумской областях объявили отбой тревоги.
А в 1:41 воздушная тревога распространилась на Кировоградскую область.
В 1:46 воздушную тревогу отменили в Одесской области.
После 2:30 в областях (кроме Кировоградской), где была угроза вражеских дронов, также объявили отбои тревог.
В 3:24 тревогу отменили и в Кировоградской области.