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Повітряні сили повідомляли, яким областям загрожували ворожі безпілотники

Ольга Глущенко Понеділок, 23 жовтня 2023, 03:38
Повітряні сили повідомляли, яким областям загрожували ворожі безпілотники
БПЛА, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: ANTON PETRUS

Повітряні сили повідомили, яким областям загрожують ворожі безпілотники, змінюючи напрям руху.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог

Дослівно: "Ударні БпЛА в Черкаській області.

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Рух у напрямку Вінницької/Київської областей".

Деталі: О 3:37 у Вінницькій області оголосили повітряну тривогу.

Оновлено: Пізніше ПС повідомили, що ударні БпЛА на Вінниччині, рухаються у напрямку західних областей.

ВІДЕО ДНЯ

О 4:15 повітряну тривогу оголосили у Хмельницькій області.

О 5:02 тривогу було оголошено в Житомирській області.

Близько 6 ранку тривогу скасували на Вінниччині, Житомирщині та Хмельниччині.

Теми: Вінницька областьбезпілотники
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