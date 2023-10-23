Повітряні сили повідомляли, яким областям загрожували ворожі безпілотники
Понеділок, 23 жовтня 2023, 03:38
Повітряні сили повідомили, яким областям загрожують ворожі безпілотники, змінюючи напрям руху.
Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог
Дослівно: "Ударні БпЛА в Черкаській області.
Реклама:
Рух у напрямку Вінницької/Київської областей".
Деталі: О 3:37 у Вінницькій області оголосили повітряну тривогу.
Оновлено: Пізніше ПС повідомили, що ударні БпЛА на Вінниччині, рухаються у напрямку західних областей.
ВІДЕО ДНЯ
О 4:15 повітряну тривогу оголосили у Хмельницькій області.
О 5:02 тривогу було оголошено в Житомирській області.
Близько 6 ранку тривогу скасували на Вінниччині, Житомирщині та Хмельниччині.