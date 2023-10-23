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Воздушные силы сообщали, каким областям угрожали вражеские беспилотники

Ольга ГлущенкоПонедельник, 23 октября 2023, 03:38
Воздушные силы сообщали, каким областям угрожали вражеские беспилотники
БПЛА, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ANTON PETRUS

Воздушные силы сообщили, каким областям угрожают вражеские беспилотники, меняя направление движения.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Дословно: "Ударные БпЛА в Черкасской области.

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Движение в направлении Винницкой/Киевской областей".

Детали: В 3:37 в Винницкой области объявили воздушную тревогу.

Обновлено: Позже ВС сообщили, что ударные БпЛА в Винницкой области, движутся в направлении западных областей.

ВИДЕО ДНЯ

В 4:15 воздушную тревогу объявили в Хмельницкой области.

В 5:02 тревога была объявлена в Житомирской области.

Около 6 утра тревогу отменили в Винницкой, Житомирской Хмельницкой областях.

Темы: Винницкая областьбеспилотники
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