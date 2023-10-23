Воздушные силы сообщали, каким областям угрожали вражеские беспилотники
Понедельник, 23 октября 2023, 03:38
Воздушные силы сообщили, каким областям угрожают вражеские беспилотники, меняя направление движения.
Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог
Дословно: "Ударные БпЛА в Черкасской области.
Реклама:
Движение в направлении Винницкой/Киевской областей".
Детали: В 3:37 в Винницкой области объявили воздушную тревогу.
Обновлено: Позже ВС сообщили, что ударные БпЛА в Винницкой области, движутся в направлении западных областей.
ВИДЕО ДНЯ
В 4:15 воздушную тревогу объявили в Хмельницкой области.
В 5:02 тревога была объявлена в Житомирской области.
Около 6 утра тревогу отменили в Винницкой, Житомирской Хмельницкой областях.