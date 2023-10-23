ОВА: Ворог атакував Хмельниччину, працювала ППО

У Хмельницькій ОВА повідомили, що ворог вчергове атакував область, працювала ППО.

Джерело: перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін

Пряма мова: "Чергова ворожа атака по Хмельниччині".

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І знову на захисті наші сили ППО".

Деталі: Тюрін зазначив, що станом на цей час відомостей щодо постраждалих або пошкодження майна немає.

Що передувало: Повітряні сили повідомляли, яким областям загрожують ворожі безпілотники, змінюючи напрям руху.