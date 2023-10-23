Росіяни намагалися атакувати на низці напрямків, за добу було понад 90 боєзіткнень − Генштаб

Російські окупанти минулої доби вели активні бойові дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Запорізькому та Мелітопольському напрямку, загалом на фронті відбулося понад 90 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 23 жовтня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби відбулося понад 90 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 63 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".

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Деталі: В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак окупантів у районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили близько 10 атак ворога в районах Надії та Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Іванівське, Андріївка, Дружба Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

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В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку, але українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного, Невельського Донецької області, де Сили оборони відбили понад 20 атак загарбників.

На Мар’їнському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 24 атаки ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках українські захисники відбили всі атаки ворога в районах Пречистівки, Золотої Ниви Донецької області та Вербового, Роботиного Запорізької області.

В місті Нова Каховка Херсонської області окупанти посилили режимні заходи, оскільки так звана окупаційна поліція розшукує до 60 російських дезертирів по всьому місту.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну у діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ знищили 4 артилерійських засоби противника.