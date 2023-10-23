Россияне пытались атаковать на ряде направлений, за сутки было более 90 боестолкновений − Генштаб

Российские оккупанты за прошедшие сутки вели активные боевые действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Запорожском и Мелитопольском направлении, всего на фронте произошло более 90 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 23 октября в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки произошло более 90 боевых столкновений. В общем враг нанес 10 ракетных и 63 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак оккупантов в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили около 10 атак врага в районах Надежды и Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили все атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Хромовое, Ивановское, Андреевка, Дружба Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении россияне не оставляют попыток окружить Авдеевку, но украинские воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Керамика, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опытного, Невельского Донецкой области, где Силы обороны отбили более 20 атак захватчиков.

На Марьинском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отбили 24 атаки врага.

На Шахтерском и Запорожском направлениях украинские защитники отбили все атаки врага в районах Пречистовки, Золотой Нивы Донецкой области и Вербового, Роботино Запорожской области.

В городе Новая Каховка Херсонской области оккупанты усилили режимные мероприятия, поскольку так называемая оккупационная полиция разыскивает до 60 российских дезертиров по всему городу.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск уничтожили 4 артиллерийских средства противника.