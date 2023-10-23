Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

870 окупантів, 12 танків і 2 засоби ППО: Генштаб ЗСУ озвучив втрати Росії за добу

Олена РощінаПонеділок, 23 жовтня 2023, 08:20

За добу 22 жовтня українські захисники знищили близько 870 російських загарбників, 15 ворожих танків, 22 бойових броньованих машини, 25 артилерійських систем та 2 засоби протиповітряної оборони РФ.

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України на ранок 23 жовтня

Деталі: За підрахунками Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.23 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 294700 (+870) осіб,
  • танків – 5093 (+12) од,
  • бойових броньованих машин – 9653 (+22) од,
  • артилерійських систем – 7057 (+25) од,
  • РСЗВ – 825 (+0) од,
  • засобів ППО – 551 (+2) од,
  • літаків – 320 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5345 (+6),
  • крилатих ракет – 1536 (+1),
  • кораблів /катерів – 20 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9419 (+15) од,
  • спеціальної техніки – 998 (+7).

Дані уточнюються.

Втрати Росії на українському фронті на 23.10.2023
Втрати Росії на українському фронті на 23.10.2023
Генштаб ЗСУ

У ранковому зведенні Генштаб повідомив: "Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ знищено 4 артилерійських засоби противника".

Теми: втрати у війніГенштабвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Франції остаточно відмовив в екстрадиції олігарха Жеваго в Україну

Зустріч Байдена із Сі: ЗМІ дізнались, про що говоритимуть лідери у Сан-Франциско

Розвідка Естонії: Росіяни заволоділи ініціативою на двох напрямках фронту

фото, відеоВирок отримав зрадник, який "провів" до околиць Києва понад 120 одиниць техніки РФ

фото, відеоЛижні куртки для національної збірної Росії шили на Закарпатті

відео, фотоУ Маріуполі підірвали автівку поліцейського окупантів

Усі новини...
втрати у війні
ЗСУ за добу знищили майже тисячу окупантів
16 танків і 55 броньованих машин – Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати ворога
Більшість втрат живої сили ворога за добу була на Таврійському напрямку
Останні новини
18:31
З 11 листопада експорт з України певних видів агропродукції здійснюватимуть лише верифіковані виробники
18:30
Посол ЄС в Україні: Головування Угорщини в Єврораді не вплине на рух України до членства
18:16
Росіяни знов обстріляли Херсонщину, в результаті чого загинув чоловік
18:12
Близькі і родичі експосадовця уряду Біденка отримали від Мінкульту понад 70 млн грн – ЗМІ
18:06
Розкрадання коштів УАФ: розслідування щодо Павелка й Запісоцького завершено
17:57
фотоУчені показали, який вигляд з космосу має Японія восени
17:52
Суд у Франції остаточно відмовив в екстрадиції олігарха Жеваго в Україну
17:39
Уряд дозволив демонтувати київські пам'ятники Пушкіну та Щорсу
17:32
Польські прикордонники затримали українця, який перевозив нелегалів
17:31
У "Держоператорі тилу" розповіли, що закуповуватимуть для Сил оборони одним з перших
Усі новини...
Реклама: