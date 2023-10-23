870 окупантів, 12 танків і 2 засоби ППО: Генштаб ЗСУ озвучив втрати Росії за добу

За добу 22 жовтня українські захисники знищили близько 870 російських загарбників, 15 ворожих танків, 22 бойових броньованих машини, 25 артилерійських систем та 2 засоби протиповітряної оборони РФ.

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України на ранок 23 жовтня

Деталі: За підрахунками Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.23 орієнтовно склали:

Реклама:

особового складу – близько 294700 (+870) осіб,

танків – 5093 (+12) од,

бойових броньованих машин – 9653 (+22) од,

артилерійських систем – 7057 (+25) од,

РСЗВ – 825 (+0) од,

засобів ППО – 551 (+2) од,

літаків – 320 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5345 (+6),

крилатих ракет – 1536 (+1),

кораблів /катерів – 20 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9419 (+15) од,

спеціальної техніки – 998 (+7).

Дані уточнюються.

Втрати Росії на українському фронті на 23.10.2023 Генштаб ЗСУ

У ранковому зведенні Генштаб повідомив: "Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ знищено 4 артилерійських засоби противника".