870 окупантів, 12 танків і 2 засоби ППО: Генштаб ЗСУ озвучив втрати Росії за добу
Понеділок, 23 жовтня 2023, 08:20
За добу 22 жовтня українські захисники знищили близько 870 російських загарбників, 15 ворожих танків, 22 бойових броньованих машини, 25 артилерійських систем та 2 засоби протиповітряної оборони РФ.
Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України на ранок 23 жовтня
Деталі: За підрахунками Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.23 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 294700 (+870) осіб,
- танків – 5093 (+12) од,
- бойових броньованих машин – 9653 (+22) од,
- артилерійських систем – 7057 (+25) од,
- РСЗВ – 825 (+0) од,
- засобів ППО – 551 (+2) од,
- літаків – 320 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5345 (+6),
- крилатих ракет – 1536 (+1),
- кораблів /катерів – 20 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9419 (+15) од,
- спеціальної техніки – 998 (+7).
Дані уточнюються.
У ранковому зведенні Генштаб повідомив: "Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ знищено 4 артилерійських засоби противника".