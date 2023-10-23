870 оккупантов, 12 танков и 2 средства ПВО: Генштаб ВСУ озвучил потери России за сутки
Понедельник, 23 октября 2023, 08:20
За сутки 22 октября украинские защитники уничтожили порядка 870 российских захватчиков, 15 вражеских танков, 22 боевых бронированных машины, 25 артиллерийских систем и 2 средства противовоздушной обороны РФ.
Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 23 октября
Детали: По подсчетам Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.10.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – порядка 294700 (+870) человек,
- танков – 5093 (+12) ед,
- боевых бронированных машин – 9653 (+22) ед,
- артиллерийских систем – 7057 (+25) ед,
- РСЗО – 825 (+0) ед,
- средств ПВО – 551 (+2) ед,
- самолетов – 320 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5345 (+6),
- крылатых ракет – 1536 (+1),
- кораблей/катеров – 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 9419 (+15) ед,
- специальной техники – 998 (+7).
Данные уточняются.
В утренней сводке Генштаб сообщил: "За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск уничтожено 4 артиллерийских средства противника".