870 оккупантов, 12 танков и 2 средства ПВО: Генштаб ВСУ озвучил потери России за сутки

За сутки 22 октября украинские защитники уничтожили порядка 870 российских захватчиков, 15 вражеских танков, 22 боевых бронированных машины, 25 артиллерийских систем и 2 средства противовоздушной обороны РФ.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 23 октября

Детали: По подсчетам Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.10.23 ориентировочно составили:

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личного состава – порядка 294700 (+870) человек,

танков – 5093 (+12) ед,

боевых бронированных машин – 9653 (+22) ед,

артиллерийских систем – 7057 (+25) ед,

РСЗО – 825 (+0) ед,

средств ПВО – 551 (+2) ед,

самолетов – 320 (+0) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5345 (+6),

крылатых ракет – 1536 (+1),

кораблей/катеров – 20 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 9419 (+15) ед,

специальной техники – 998 (+7).

Данные уточняются.

Потери России на украинском фронте на 23.10.2023 Генштаб ВСУ

В утренней сводке Генштаб сообщил: "За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск уничтожено 4 артиллерийских средства противника".