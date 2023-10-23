Уряду РФ доведеться приймати "складні рішення", щоб знайти гроші на війну – розвідка Британії

Британська розвідка проаналізувала, який вплив на російську економіку матиме подальше збільшення військових витрат у Росії - у 2024 році витрати на оборону в РФ становитимуть близько 6% ВВП.

Джерело: розвідувальний огляд Міноборони Британії, "Європейська правда"

Деталі: Державні видатки Росії, як зауважили британські аналітики, дедалі більше зосереджені на витратах, пов'язаних із війною проти України. Запропонований бюджет на 2024 рік передбачає збільшення витрат на оборону приблизно на 68% порівняно з бюджетом на 2023 рік – це означає, що оборонні витрати у 2024 році становитимуть близько 6% ВВП.

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Натомість видатки на освіту та охорону здоров'я будуть заморожені на рівні асигнувань 2023 року, що означає реальне скорочення видатків через інфляцію.

Уряду РФ необхідно буде виділити більше коштів для фінансування виплат і витрат на охорону здоров'я для все більшої кількості поранених солдатів і сімей загиблих у війні.

Більше ніж половина солдатів, які отримали достатньо важкі поранення і потребують тривалого лікування, втратили кінцівки, а кожен п'ятий з них потребує ампутації верхніх кінцівок, заявив 17 жовтня заступник міністра праці Алексєй Вовченко.

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Ці поранені солдати майже напевне потребуватимуть медичної допомоги протягом усього життя.

Постійне збільшення військових витрат з високою ймовірністю сприятиме інфляційному тиску в Росії, підкреслили у Міноборони Британії.

Крім того, подальше збільшення військових витрат змусить російський уряд приймати складні рішення про те, як фінансувати війну, що, ймовірно, посилить фінансовий тиск на російський бізнес.

Однак будь-яке суттєве скорочення військових витрат у майбутньому, швидше за все, призведе до усунення головного рушія російської економічної активності в умовах санкцій, відзначили британські аналітики.

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