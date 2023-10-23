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Правительству РФ придется принимать "сложные решения", чтобы найти деньги на войну – разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 23 октября 2023, 09:56
Правительству РФ придется принимать сложные решения, чтобы найти деньги на войну – разведка Британии
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Британская разведка проанализировала, какое влияние на российскую экономику окажет дальнейшее увеличение военных расходов в России - в 2024 году расходы на оборону в РФ составят около 6% ВВП.

Источник: разведывательный обзор Минобороны Великобритании, "Европейская правда"

Детали: Государственные расходы России, как отметили британские аналитики, все больше сосредоточены на расходах, связанных с войной против Украины. Предложенный бюджет на 2024 год предусматривает увеличение расходов на оборону примерно на 68% по сравнению с бюджетом на 2023 год – это означает, что оборонные расходы в 2024 году составят около 6% ВВП.

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Зато расходы на образование и здравоохранение будут заморожены на уровне ассигнований 2023 года, что означает реальное сокращение расходов из-за инфляции.

Правительству РФ необходимо будет выделить больше средств для финансирования выплат и расходов на здравоохранение для все большего количества раненых солдат и семей погибших в войне.

Более половины солдат, получивших достаточно тяжелые ранения и нуждающихся в длительном лечении, потеряли конечности, а каждый пятый из них нуждается в ампутации верхних конечностей, заявил 17 октября заместитель министра труда Алексей Вовченко.

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Эти раненые солдаты почти наверняка будут нуждаться в медицинской помощи в течение всей жизни.

Постоянное увеличение военных расходов с высокой вероятностью будет способствовать инфляционному давлению в России, подчеркнули в Минобороны Великобритании.

Кроме того, дальнейшее увеличение военных расходов заставит российское правительство принимать сложные решения о том, как финансировать войну, что, вероятно, усилит финансовое давление на российский бизнес.

Однако любое существенное сокращение военных расходов в будущем, скорее всего, приведет к устранению главного двигателя российской экономической активности в условиях санкций, отметили британские аналитики.

Напомним:

  • Накануне британская разведка оценила, что потери России погибшими и тяжелоранеными составляют до 190 тысяч военных, а с учетом раненых, которые способны вернуться на поле боя после выздоровления - до 290 тысяч человек.
  • В сентябре в Минобороны Британии отмечали, что из-за мобилизации и призыва в армию в необоронных отраслях России усилился дефицит работников.

Темы: РосcиявойнаВеликобританияразведка
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