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На евакуацію із Сектора Гази очікують понад 330 українців – посол

Валентина РоманенкоПонеділок, 23 жовтня 2023, 11:17
На евакуацію із Сектора Гази очікують понад 330 українців – посол
ілюстративне фото Getty Images

На евакуацію зі Смуги Гази записалися 337 українців, однак насправді громадян України у цьому регіоні набагато більше – близько пів тисячі.

Джерело: посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в етері "Радіо Свобода"

Пряма мова: "На евакуацію зголосилися сьогодні 337 громадян України. І тільки що наш представник у Палестині поінформував, що ще одна сім’я із шести чоловік оформляє документи. Але я думаю, що, мабуть пів тисячі наших громадян перебувають там.

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Не всі зголосилися на виїзд. Ситуація дуже складна. На жаль, ми тут абсолютно безсилі, як посольство тут щось зробити для допомоги. Крім того, що формувати ці списки, передавати на узгодження ізраїльській, єгипетській стороні і сумлінно чекати на евакуацію. Ми сподіваємося, що днями, можливо, навіть завтра, пункт пропуску Рафах буде відкритий для іноземних громадян".

Деталі: Корнійчук додав, що окрім евакуації громадян України, посольство також допомагає вивезти зі Смуги Гази громадян інших держав.

"Ми зобов’язалися надати допомогу молдованам, які до нас звернулися. В нас вже такий досвід був у 2021 році. Ми тоді вивезли більше 20 громадян Молдови. Зараз мова йде про 50. Болгари. Ми координуємося з поляками", – каже посол.

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Що передувало: Перший евакуаційний авіарейс із громадянами України вилетів зі столиці Ізраїлю Тель-Авіва 14 жовтня. Деякі українці обурились через платні квитки на евакуаційні рейси.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що українська сторона чекає на можливість вивезти своїх громадян зі Смуги Гази через пункт перетину кордону із Єгиптом Рафах.

Теми: Сектор Газиевакуація
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