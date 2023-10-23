Эвакуации из Сектора Газа ожидают более 330 украинцев – посол

На эвакуацию из Сектора Газа записались 337 украинцев, однако на самом деле граждан Украины в этом регионе гораздо больше - около полутысячи.

Источник: посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "На эвакуацию согласились сегодня 337 граждан Украины. И только что наш представитель в Палестине проинформировал, что еще одна семья из шести человек оформляет документы. Но я думаю, что, наверное, полтысячи наших граждан находятся там.

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Не все согласились на выезд. Ситуация очень сложная. К сожалению, мы здесь абсолютно бессильны, как посольство здесь что-то сделать для помощи. Кроме того, что формировать эти списки, передавать на согласование израильской, египетской стороне и добросовестно ждать эвакуации. Мы надеемся, что на днях, возможно, даже завтра, пункт пропуска Рафах будет открыт для иностранных граждан".

Детали: Корнийчук добавил, что кроме эвакуации граждан Украины, посольство также помогает вывезти из Сектора Газа граждан других государств.

"Мы обязались оказать помощь молдаванам, которые к нам обратились. У нас уже такой опыт был в 2021 году. Мы тогда вывезли более 20 граждан Молдовы. Сейчас речь идет о 50. Болгары. Мы координируемся с поляками", - говорит посол.

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Что предшествовало: Первый эвакуационный авиарейс с гражданами Украины вылетел из столицы Израиля Тель-Авива 14 октября. Некоторые украинцы возмутились из-за платных билетов на эвакуационные рейсы.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что украинская сторона ждет возможности вывезти своих граждан из Сектора Газа через пункт пересечения границы с Египтом.