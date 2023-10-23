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Російські війська намагаються перерізати дорогу до Авдіївки – МВА

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 23 жовтня 2023, 11:40
Російські війська намагаються перерізати дорогу до Авдіївки – МВА
Скрін з мапи deepstate

Постійні російські обстріли дороги, яка веде до Авдіївки на Донеччині, ускладнюють евакуацію і постачання гуманітарної допомоги до міста.

Джерело: голова Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі Радіо Свобода

Пряма мова: "Дуже складна логістика. 22 кілометри до міста постійно під обстрілами – і вдень, і вночі. Відповідно, це дуже ускладнює і евакуацію, і ввезення гуманітарної допомоги. Будь-яка логістика – це все через одну дорогу. Звичайно, що ворог намагається її перерізати. 

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Ворог намагається тримати ї постійно під обстрілами. Якщо в них є змога, дозволяє погода, вони запускають безпілотні апарати "Орлан", слідкують за дорогою. Будь-який рух для них є сигналом для того, щоб відкривати вогонь".

Деталі: За його словами, протягом останніх трьох днів евакуації її не було. І не через ризики обстрілу, а через небажання людей виїхати. Станом на ранок 23 жовтня у місті залишається 1 601 людина. 

Пряма мова: "Дуже гіркий досвід навіть в нашій громаді. Це село Опитне, яке відноситься до нашої громади. Коли воно було частково окуповано, і в нас не було змоги завозити туди гуманітарну допомогу, і в принципі заїжджати не було змоги. 

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І вони про це все знають. І от такі речі на них навіть не дуже впливають. Відповіді дуже прості: "сподіваємося, що до того не дійде, що наші зараз їх відженуть як далі, і в нас буде тихіше, і все буде добре".

 
Авдіївка, скрін з мапи deepstate

Теми: Авдіївкагуманітаркаобстрілевакуація
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