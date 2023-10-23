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Российские войска пытаются перерезать дорогу в Авдеевку – МВА

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 23 октября 2023, 11:40
Российские войска пытаются перерезать дорогу в Авдеевку – МВА
Скрин с карты deepstate

Постоянные российские обстрелы дороги, ведущей в Авдеевку в Донецкой области, затрудняют эвакуацию и поставки гуманитарной помощи в город.

Источник: глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш в эфире Радио Свобода

Прямая речь: "Очень сложная логистика. 22 километра до города постоянно под обстрелами - и днем, и ночью. Соответственно, это очень усложняет и эвакуацию, и ввоз гуманитарной помощи. Любая логистика - это все через одну дорогу. Конечно, враг пытается ее перерезать. 

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Враг пытается держать ее постоянно под обстрелами. Если у них есть возможность, позволяет погода, они запускают беспилотные аппараты "Орлан", следят за дорогой. Любое движение для них является сигналом для того, чтобы открывать огонь".

Детали: По его словам, в течение последних трех дней эвакуации ее не было. И не из-за рисков обстрела, а из-за нежелания людей уехать. По состоянию на утро 23 октября в городе остается 1 601 человек.

Прямая речь: "Очень горький опыт даже в нашей громаде. Это село Опытное, которое относится к нашей громаде. Когда оно было частично оккупировано, и у нас не было возможности завозить туда гуманитарную помощь, и в принципе заезжать не было возможности. 

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И они об этом все знают. И вот такие вещи на них даже не очень влияют. Ответы очень простые: "надеемся, что до того не дойдет, что наши сейчас их отгонят как дальше, и у нас будет тише, и все будет хорошо".

Авдеевка, скрин с карты deepstate
Авдеевка, скрин с карты deepstate

Темы: Авдеевкагуманитаркаобстрелэвакуация
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