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З Коломиї хочуть запустити поїзд до Румунії

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 23 жовтня 2023, 11:42
З Коломиї хочуть запустити поїзд до Румунії
Поїзд. Фото ілюстративне з Telegram Укрзалізниці

У місті Коломия Івано-Франківської області працюють над запуском залізничного маршруту до Румунії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на міського голову Коломиї Богдана Станіславського

Деталі: За словами мера, він підписав відповідний меморандум з мером румунського міста Сигіт-Мармацієй Васіле Молдаваном. 

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Пряма мова Станіславського: "Цим документом наші два міста погодились працювати над створенням залізничного маршруту Коломия – Сигіт-Мармацієй. Це дозволить зʼєднати залізницею Коломию зі ще однією країною Євросоюзу".

Деталі: Посадовець нагадав, що нещодавно запрацював залізничний маршрут Коломия – Варшава.

Планують, що маршрут Коломия – Сигіт-Мармацієй буде створений на основі чинних 753/754 та 755-756 Рахів − Валя-Вишеулуй. 

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Станіславський сподівається, що "ініціатива буде реалізована в найближчому майбутньому, адже справа абсолютно реальна".

Він додав, що на найближчій сесії міської ради запропонує депутатам звернутись до уряду та "Укрзалізниці" з проханням підтримати ініціативу, а румунські партнери також звернуться до свого національного перевізника. 

Передісторія:

Теми: Івано-Франківська областьРумуніязалізниця
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