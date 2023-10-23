З Коломиї хочуть запустити поїзд до Румунії
У місті Коломия Івано-Франківської області працюють над запуском залізничного маршруту до Румунії.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на міського голову Коломиї Богдана Станіславського
Деталі: За словами мера, він підписав відповідний меморандум з мером румунського міста Сигіт-Мармацієй Васіле Молдаваном.
Пряма мова Станіславського: "Цим документом наші два міста погодились працювати над створенням залізничного маршруту Коломия – Сигіт-Мармацієй. Це дозволить зʼєднати залізницею Коломию зі ще однією країною Євросоюзу".
Деталі: Посадовець нагадав, що нещодавно запрацював залізничний маршрут Коломия – Варшава.
Планують, що маршрут Коломия – Сигіт-Мармацієй буде створений на основі чинних 753/754 та 755-756 Рахів − Валя-Вишеулуй.
Станіславський сподівається, що "ініціатива буде реалізована в найближчому майбутньому, адже справа абсолютно реальна".
Він додав, що на найближчій сесії міської ради запропонує депутатам звернутись до уряду та "Укрзалізниці" з проханням підтримати ініціативу, а румунські партнери також звернуться до свого національного перевізника.
Передісторія:
- 3 вересня з України до Польщі почав курсувати новий потяг за маршрутом Київ – Хелм.
- А 15 жовтня "Укрзалізниця" запустила залізничне сполучення між Львовом та Варшавою.