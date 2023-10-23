Из Коломыи хотят запустить поезд в Румынию

В городе Коломыя Ивано-Франковской области работают над запуском железнодорожного маршрута в Румынию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на городского голову Коломыи Богдана Станиславского

Детали: По словам мэра, он подписал соответствующий меморандум с мэром румынского города Сигит-Мармацией Василе Молдаваном.

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Прямая речь Станиславского: "Этим документом наши два города согласились работать над созданием железнодорожного маршрута Коломыя − Сигит-Мармацией. Это позволит соединить железной дорогой Коломыю с еще одной страной Евросоюза".

Детали: Чиновник напомнил, что недавно заработал железнодорожный маршрут Коломыя − Варшава.

Планируется, что маршрут Коломыя − Сигит-Мармацией будет создан на основе действующих 753/754 и 755-756 Рахов − Валя-Вишеулуй.

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Станиславский надеется, что "инициатива будет реализована в ближайшем будущем, ведь дело абсолютно реальное".

Он добавил, что на ближайшей сессии городского совета предложит депутатам обратиться к правительству и "Укрзализныце" с просьбой поддержать инициативу, а румынские партнеры также обратятся к своему национальному перевозчику.

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