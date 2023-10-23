Поліцейська збила жінку на нерегульованому пішохідному переході: ДБР розслідує

Працівники ДБР розслідують смертельне ДТП за участі працівниці правоохоронного органу Рівненщини.

Джерело: Державне бюро розслідувань, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За данимт слідства, 21 жовтня 2023 року близько 19:40 у місті Здолбунів Рівненської області правоохоронниця (за даними джерела УП – працівниця поліції –ред.) за кермом авто здійснила наїзд на 58-річну жінку, яка переходила нерегульований пішохідний перехід.

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Після аварії потерпілу шпиталізували, проте лікарям не вдалося її врятувати.

За результатами освідування, водійка була твереза.

Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил безпеки дорожнього руху, що причинило смерть потерпілого.

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