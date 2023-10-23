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Полицейская сбила женщину на нерегулируемом пешеходном переходе: ГБР расследует

Валентина РоманенкоПонедельник, 23 октября 2023, 12:04
Полицейская сбила женщину на нерегулируемом пешеходном переходе: ГБР расследует
фото ГБР

Работники ГБР расследуют смертельное ДТП с участием работницы правоохранительного органа Ровенской области.

Источник: Государственное бюро расследований, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, 21 октября 2023 года около 19:40 в городе Здолбунов Ровенской области правоохранительница (по данным источника УП - сотрудница полиции -ред.) за рулем авто совершила наезд на 58-летнюю женщину, которая переходила нерегулируемый пешеходный переход.

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После аварии пострадавшую госпитализировали, однако врачам не удалось ее спасти.

По результатам освидетельствования, водитель была трезвая.

 

Предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

ВИДЕО ДНЯ

Процессуальное руководство осуществляет Ровенская областная прокуратура.

 

Темы: ДТПГБРполицияРовенская область
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