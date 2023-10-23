Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Шахтар" розірвав контракт з футболістом-втікачем до Росії

Станіслав ПогоріловПонеділок, 23 жовтня 2023, 12:19
Шахтар розірвав контракт з футболістом-втікачем до Росії
Фото: "Суспільне Спорт"

Донецький "Шахтар" розірвав трудові відносини з футболістом юнацької команди Олександром Роспутьком, який втік з України після матчу юнацької ліги УЄФА до Росії.

Джерело: пресслужба ФК "Шахтар", "Суспільне Спорт", "Радио Свобода"

Дослівно: "У зв’язку із неповерненням до розташування команди і фактичною відмовою від виконання обов’язків за контрактом ФК "Шахтар" розірвав контракт з футболістом Олександром Роспутьком".

Реклама:

Деталі: Про подробиці втечі футбольний клубу не повідомляє. Наразі інформація про футболіста на сайті клубу видалена.

Відомо, що Роспутько не повернувся на батьківщину після матчу юнацької ліги УЄФА проти бельгійського "Антверпена". ЗМІ раніше писали, що футболіст залишив свою футбольну форму в аеропорту, видалив усі записи в соцмережах і перестав відповідати на дзвінки.

Батько футболіста Юрій Роспутько сказав російським пропагандистам, що поки не може розповісти про причини втечі сина, але зазначив, що "в Росії йому точно буде безпечніше".

ВІДЕО ДНЯ

"Інформація про прохання політичного притулку - неправда. Мій син його не просив. Він просто подасть документи на російський паспорт, як зробив би це на своїй батьківщині в Донецьку", - повідомив Роспутько-старший.

Теми: футболШахтарУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
футбол
УЄФА призупинила проведення матчів в Ізраїлі
УЄФА перенесла матч між "Зорею" та "Маккабі": українці нагадали, що війна не лише в Ізраїлі
Україна перемогла у матчі проти Мальти з рахунком 3:1
Останні новини
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
Усі новини...
Реклама: