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"Шахтар" розірвав контракт з футболістом-втікачем до Росії

Станіслав ПогоріловПонеділок, 23 жовтня 2023, 12:19
Шахтар розірвав контракт з футболістом-втікачем до Росії
Фото: "Суспільне Спорт"

Донецький "Шахтар" розірвав трудові відносини з футболістом юнацької команди Олександром Роспутьком, який втік з України після матчу юнацької ліги УЄФА до Росії.

Джерело: пресслужба ФК "Шахтар", "Суспільне Спорт", "Радио Свобода"

Дослівно: "У зв’язку із неповерненням до розташування команди і фактичною відмовою від виконання обов’язків за контрактом ФК "Шахтар" розірвав контракт з футболістом Олександром Роспутьком".

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Деталі: Про подробиці втечі футбольний клубу не повідомляє. Наразі інформація про футболіста на сайті клубу видалена.

Відомо, що Роспутько не повернувся на батьківщину після матчу юнацької ліги УЄФА проти бельгійського "Антверпена". ЗМІ раніше писали, що футболіст залишив свою футбольну форму в аеропорту, видалив усі записи в соцмережах і перестав відповідати на дзвінки.

Батько футболіста Юрій Роспутько сказав російським пропагандистам, що поки не може розповісти про причини втечі сина, але зазначив, що "в Росії йому точно буде безпечніше".

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"Інформація про прохання політичного притулку - неправда. Мій син його не просив. Він просто подасть документи на російський паспорт, як зробив би це на своїй батьківщині в Донецьку", - повідомив Роспутько-старший.

Теми: футболШахтарУкраїнаРосія
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