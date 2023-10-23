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"Шахтер" разорвал контракт с футболистом-беглецом в Россию

Станислав ПогориловПонедельник, 23 октября 2023, 12:19
Шахтер разорвал контракт с футболистом-беглецом в Россию
Фото: "Суспільне Спорт"

Донецкий "Шахтер" разорвал трудовые отношения с футболистом юношеской команды Александром Роспутько, который сбежал из Украины после матча юношеской лиги УЕФА в Россию.

Источник: пресс-служба ФК "Шахтер", "Суспільне Спорт", "Радио Свобода"

Дословно: "В связи с невозвращением в расположение команды и фактическим отказом от выполнения обязанностей по контракту ФК "Шахтер" расторг контракт с футболистом Александром Роспутько".

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Детали: О подробностях побега футбольный клуб не сообщает. Сейчас информация о футболисте на сайте клуба удалена.

Известно, что Роспутько не вернулся на родину после матча юношеской лиги УЕФА против бельгийского "Антверпена". СМИ ранее писали, что футболист оставил свою футбольную форму в аэропорту, удалил все записи в соцсетях и перестал отвечать на звонки.

Отец футболиста Юрий Роспутько сказал российским пропагандистам, что пока не может рассказать о причинах побега сына, но отметил, что "в России ему точно будет безопаснее".

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"Информация о просьбе политического убежища - неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине в Донецке", - сообщил Роспутько-старший.

Темы: футболШахтерУкраинаРосcия
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