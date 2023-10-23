Президент Ізраїлю: Бойовики ХАМАСу мали інструкції з виготовлення хімзброї

Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ стверджує, що бойовики ХАМАСу, які прорвалися в Ізраїль, мали при собі інструкції з виготовлення хімічної зброї – він показав документи і схеми на доказ цього.

Джерело: "Sky News"

Деталі: Ізраїльські силовики стверджують, що виявили ці матеріали на тілі вбитого бойовика в кібуці Беері, де, за оцінками, було вбито або викрадено 20% із 1100 мешканців.

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Документи разом зі схемами Герцоґ показав Sky News під час інтерв'ю 22 жовтня. Sky News не має можливості самостійно перевірити ці твердження. Також немає жодних припущень, що бойовики мали при собі елементи для виготовлення бомби.

Розвіддані, які були розсекречені, показують інгредієнти, необхідні для створення хімічної бомби (тому Sky News розмив частину матеріалу на відео).

Джерелом документів нібито є посібник Аль-Каїди 2003 року.

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Пряма мова Герцоґа: "Це матеріали Аль-Каїди. Офіційні матеріали Аль-Каїди. Ми маємо справу з ІДІЛ, Аль-Каїдою та ХАМАСом. Ось наскільки шокуючою є ситуація, коли ми дивимося на інструкції, які надаються щодо того, як діяти і як створити різновид непрофесійної хімічної зброї з ціанідом".

Деталі: Після інтерв'ю офіс президента опублікував заяву з подробицями про знахідку документів. За їхніми словами, документи були знайдені на USB-накопичувачі у мертвого бойовика ХАМАСу. В офісі Герцоґа заявили, що це був посібник Аль-Каїди, датований 2003 роком.

Однак Sky News зазначає, що це не доводить зв'язок між двома організаціями.