Президент Израиля: Боевики ХАМАСа имели инструкции по изготовлению химоружия

Ицхак Герцог утверждает, что боевики ХАМАСа имели инструкции по изготовлению химического оружия, скриншот с видео Sky News

Президент Израиля Ицхак Герцог утверждает, что боевики ХАМАСа, которые прорвались в Израиль, имели при себе инструкции по изготовлению химического оружия – он показал документы и схемы в доказательство этого.

Источник: "Sky News"

Детали: Израильские силовики утверждают, что обнаружили эти материалы на теле убитого боевика в кибуце Беэри, где, по оценкам, было убито или похищено 20% из 1100 жителей.

Реклама:

Документы вместе со схемами Герцог показал Sky News во время интервью 22 октября. Sky News не имеет возможности самостоятельно проверить эти утверждения. Также нет никаких предположений, что боевики имели при себе элементы для изготовления бомбы.

Разведданные, которые были рассекречены, показывают ингредиенты, необходимые для создания химической бомбы (поэтому Sky News размыл часть материала на видео).

Источником документов якобы является пособие Аль-Каиды 2003 года.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Герцога: "Это материалы Аль-Каиды. Официальные материалы Аль-Каиды. Мы имеем дело с ИГИЛ, Аль-Каидой и ХАМАСом. Вот насколько шокирующей является ситуация, когда мы смотрим на инструкции, которые предоставляются о том, как действовать и как создать разновидность непрофессионального химического оружия с цианидом".

Детали: После интервью офис президента опубликовал заявление с подробностями о находке документов. По их словам, документы были найдены на USB-накопителе у мертвого боевика ХАМАСа. В офисе Герцога заявили, что это было пособие Аль-Каиды, датированное 2003 годом.

Однако Sky News отмечает, что это не доказывает связь между двумя организациями.