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Майже 50% українців вважають, що в Росії достатньо ресурсів для затяжної війни

Альона Мазуренко Понеділок, 23 жовтня 2023, 12:24
Майже 50% українців вважають, що в Росії достатньо ресурсів для затяжної війни

Майже 50% українців вважають, що попри втрати, Росія все ще має значний запас ресурсів і може ще багато років вести війну проти України. За пів року відсоток українців, які так вважають, збільшився вдвічі. 

Джерело: результати опитування КМІС, проведеного 29 вересня - 9 жовтня

Дослівно: "Порівняно з лютим 2023 року зараз з 22% до 49% стало більше тих, хто вірить, що Росія все одно зберігає значний запас ресурсів і може ще багато років вести війну проти України.

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Натомість з 67% до 43% зменшилася частка тих, хто, навпаки, вважає, що Росія вичерпує свої ресурси і в осяжному майбутньому війна може завершитися на прийнятний для України умовах".

Деталі: У лютому 2023 року соціологи вперше запитали у респондентів, з якою точкою зору вони згодні більшою мірою – що Росія дійсно має значний запас ресурсів, може тривалий час виснажувати Україну і в результаті Україна не зможе завершити війну на прийнятних умовах? Чи що Росія насправді вичерпує свої ресурси, а Україна разом з підтримкою світу зможе в осяжному майбутньому завершити війну на прийнятних умовах?

Повторно це ж питання поставили респондентам у вересні-жовтні 2023 року.

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За пів року побільшало тих, хто вважає, що Росія зберігає значний запас ресурсів і може ще багато років вести війну проти України.

 

Крім того, серед тих, хто вірить у значні російські ресурси, більше тих, хто готовий до територіальних поступок – 21% проти 7% серед тих, хто вважає, що РФ вичерпує свої ресурси.

Разом з цим навіть серед тих, хто вважає, що росія має значні ресурси для тривалої війни, переважна більшість (73%) виступають проти жодних територіальних компромісів.

 

Опитування провів КМІС впродовж 29 вересня-9 жовтня 2023 року.

Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки телефонних номерів було опитано 1010 респондентів (у віці 18 років і старше).

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами закордоном.

За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала б 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

Теми: опитуваннявійнасоціологіяРосія
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