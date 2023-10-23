Почти 50% украинцев считают, что у России достаточно ресурсов для затяжной войны

Почти 50% украинцев считают, что несмотря на потери, Россия все еще имеет значительный запас ресурсов и может еще много лет вести войну против Украины. За полгода процент украинцев, которые так считают, увеличился вдвое.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного 29 сентября - 9 октября

Дословно: "По сравнению с февралем 2023 года сейчас с 22% до 49% стало больше тех, кто верит, что Россия все равно сохраняет значительный запас ресурсов и может еще много лет вести войну против Украины.

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Зато с 67% до 43% уменьшилась доля тех, кто, наоборот, считает, что Россия исчерпывает свои ресурсы и в обозримом будущем война может завершиться на приемлемых для Украины условиях".

Детали: В феврале 2023 года социологи впервые спросили у респондентов, с какой точкой зрения они согласны в большей степени - что Россия действительно имеет значительный запас ресурсов, может длительное время истощать Украину и в результате Украина не сможет завершить войну на приемлемых условиях? Или что Россия на самом деле исчерпывает свои ресурсы, а Украина вместе с поддержкой мира сможет в обозримом будущем завершить войну на приемлемых условиях?

Повторно этот же вопрос задали респондентам в сентябре-октябре 2023 года.

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За полгода стало больше тех, кто считает, что Россия сохраняет значительный запас ресурсов и может еще много лет вести войну против Украины.

Кроме того, среди тех, кто верит в значительные российские ресурсы, больше тех, кто готов к территориальным уступкам - 21% против 7% среди тех, кто считает, что РФ исчерпывает свои ресурсы.

Вместе с этим даже среди тех, кто считает, что россия имеет значительные ресурсы для длительной войны, подавляющее большинство (73%) выступают против никаких территориальных компромиссов.

Опрос провел КМИС в течение 29 сентября-9 октября 2023 года.

Методом телефонных интервью на основе случайной выборки телефонных номеров было опрошено 1010 респондентов (в возрасте 18 лет и старше).

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.

При обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала бы 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.