На Одещині застрелився депутат

Депутат Шабовської сільської громади Одеської області Василь Тимофєєв застрелився у своєму будинку.

Джерело: "Думская" з посиланням на джерела, пресслужба прокуратури Одеської області в коментарі "Українській правді"

Деталі: За даними місцевих журналістів, представник партії "Довіряй ділам" залишив передсмертну записку, в якій він просить нікого не звинувачувати в тому, що сталося.

Реклама:

Повідомляють, що Тимофєєв вистрілив собі в голову зі стартового (можливо переробленого) пістолета.

Оновлено: В прокуратурі Одещини підтвердили УП факт смерті депутата, зазначивши, що за цим фактом правоохоронцями вiдкрито кримiнальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (самогубство).