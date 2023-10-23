Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Одещині застрелився депутат

Валентина РоманенкоПонеділок, 23 жовтня 2023, 12:30
На Одещині застрелився депутат
ілюстративне фото Getty Images

Депутат Шабовської сільської громади Одеської області Василь Тимофєєв застрелився у своєму будинку.

Джерело: "Думская" з посиланням на джерела, пресслужба прокуратури Одеської області в коментарі "Українській правді"

Деталі: За даними місцевих журналістів, представник партії "Довіряй ділам" залишив передсмертну записку, в якій він просить нікого не звинувачувати в тому, що сталося.

Реклама:

Повідомляють, що Тимофєєв вистрілив собі в голову зі стартового (можливо переробленого) пістолета.

Оновлено: В прокуратурі Одещини підтвердили УП факт смерті депутата, зазначивши, що за цим фактом правоохоронцями вiдкрито кримiнальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (самогубство).

Теми: Одеська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото ЦАХАЛ повідомив про знищення командира батальйону ХАМАС

П'ять шахедів вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Львівщині - ОДА

Палата представників США схвалила законопроект про допомогу Ізраїлю

Білий дім відреагував на статтю Залужного

відео, фотоМедведчук і Марченко досі володіють маєтками в Україні та охороняють їх – Bihus.Info

Зеленський у зверненні згадав про відступ Росії, а про колонку Залужного – ні

Усі новини...
Одеська область
Під Одесою уламки дрона впали на склад припортової інфраструктури
Підлітки вночі залізли на вагон на Одещині – один загинув
Допоміг незаконно виїхати за кордон 18 чоловікам: на Одещині затримали перевізника
Останні новини
10:22
США закликають Ізраїль послабити удари по півдню Сектора Гази - ЗМІ
10:22
Зловживання сіллю підвищує ризик виникнення діабету 2-го типу – дослідження
10:13
відеоЗеленський про нічну атаку росіян: Зміцнюємо ППО, дамо потужну відповідь
10:13
Росіяни атакували військовий об'єкт на Франківщині: спалахнула пожежа
10:01
Сема Бенкмана-Фріда визнали винним у багатомільярдному шахрайстві з FTX
09:56
Удар по "Новій пошті" на Харківщині: у лікарні помер ще один чоловік
09:50
У Росії щомісяця виробляють кілька десятків аналогів дронів "Шахед" – ГУР
09:44
25 тисяч голосів набрали, але у званні – відмовлено. Чи допомагають петиції отримати Героя України
09:41
Блінкен втретє від нападу ХАМАС прибув до Ізраїлю
09:38
Справа Полтавського ГЗК Жеваго: Ferrexpo сплатить заставу за голову правління Лотоуса
Усі новини...
Реклама: