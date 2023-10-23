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На Одещині застрелився депутат

Валентина РоманенкоПонеділок, 23 жовтня 2023, 12:30
На Одещині застрелився депутат
ілюстративне фото Getty Images

Депутат Шабовської сільської громади Одеської області Василь Тимофєєв застрелився у своєму будинку.

Джерело: "Думская" з посиланням на джерела, пресслужба прокуратури Одеської області в коментарі "Українській правді"

Деталі: За даними місцевих журналістів, представник партії "Довіряй ділам" залишив передсмертну записку, в якій він просить нікого не звинувачувати в тому, що сталося.

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Повідомляють, що Тимофєєв вистрілив собі в голову зі стартового (можливо переробленого) пістолета.

Оновлено: В прокуратурі Одещини підтвердили УП факт смерті депутата, зазначивши, що за цим фактом правоохоронцями вiдкрито кримiнальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (самогубство).

Теми: Одеська область
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