В Одесской области застрелился депутат

Депутат Шабовской сельской громады Одесской области Василий Тимофеев застрелился в своем доме.

Источник: "Думская" со ссылкой на источники, пресс-служба прокуратуры Одесской области в комментарии "Украинской правде"

Детали: По данным местных журналистов, представитель партии "Доверяй делам" оставил предсмертную записку, в которой он просит никого не винить в случившемся.

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Сообщается, что Тимофеев выстрелил себе в голову из стартового (возможно переделанного) пистолета.

Обновлено: В прокуратуре Одесской области подтвердили УП информацию о смерти депутата, отметив, что по данному факту правоохранителями открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (самоубийство).