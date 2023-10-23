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Зеленський змінив начальника СБУ у Вінницькій області

Станіслав ПогоріловПонеділок, 23 жовтня 2023, 12:56
Зеленський змінив начальника СБУ у Вінницькій області
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський своїми указами змінив голову Служби безпеки у Вінницькій області.

Джерело: укази президента

Деталі: Зокрема президент звільнив Анатолія Денисенка з посади начальника управління Служби безпеки України у Вінницькій області.

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Натомість на цю посаду президент призначив Володимира Петриченко, звільнивши його з посади начальника головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Також Анатолій Сандурський звільнений с посади заступника голови Служби безпеки, а Тамара Пашковська призначена на посаду начальника управління роботи з особовим складом Служби безпеки.

Крім того, на посаду начальника департаменту господарського забезпечення Служби безпеки призначено Андрія Падалку.

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Теми: ЗеленськийуказиСБУ
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