Зеленський змінив начальника СБУ у Вінницькій області

Президент Володимир Зеленський своїми указами змінив голову Служби безпеки у Вінницькій області.

Джерело: укази президента

Деталі: Зокрема президент звільнив Анатолія Денисенка з посади начальника управління Служби безпеки України у Вінницькій області.

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Натомість на цю посаду президент призначив Володимира Петриченко, звільнивши його з посади начальника головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Також Анатолій Сандурський звільнений с посади заступника голови Служби безпеки, а Тамара Пашковська призначена на посаду начальника управління роботи з особовим складом Служби безпеки.

Крім того, на посаду начальника департаменту господарського забезпечення Служби безпеки призначено Андрія Падалку.