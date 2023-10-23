Зеленский сменил начальника СБУ в Винницкой области

Президент Владимир Зеленский своими указами сменил главу Службы безопасности в Винницкой области.

Источник: указы президента

Детали: В частности президент уволил Анатолия Денисенко с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Винницкой области.

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Зато на эту должность президент назначил Владимира Петриченко, уволив его с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Также Анатолий Сандурский уволен с должности заместителя председателя Службы безопасности, а Тамара Пашковская назначена на должность начальника управления по работе с личным составом Службы безопасности.

Кроме того, на должность начальника департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности назначен Андрей Падалка.