Трамп переповідав розмови з Зеленським австралійському мільярдеру – ЗМІ

Експрезидент США Дональд Трамп, обіймаючи крісло глави Білого дому, ділився з австралійським мільярдером Ентоні Праттом конфіденційною інформацією про розмови з іноземними лідерами, зокрема, з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: "The New York Times" та "60 Minutes Australia", посилаючись на приватні записи Пратта, які опинились у розпорядженні журналістів, цитує "Європейська правда"

Деталі: Два медіа опублікували раніше невідомі записи, на яких Пратт відверто згадує про свої розмови з Трампом. Вони перегукуються зі звинуваченнями у тому, що Трамп на посаді неналежно поводився із закритою інформацією.

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На записах Пратт каже, що Трамп ділився з ним інсайдерською інформацією про свої телефонні розмови зі світовими лідерами під час свого президентства.

Записи вказують на те, що Трамп говорив з Праттом про свою телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у вересні 2019 року. Тоді Трамп тиснув на Зеленського, щоб той допоміг йому запустити безпідставні корупційні розслідування проти Джо Байдена. Ця телефонна розмова лягла в основу першого імпічменту Трампа.

"Це було ніщо в порівнянні з тим, що я зазвичай роблю… Це ніщо в порівнянні з тим, про що ми зазвичай говоримо", – прокоментував Трамп Пратту розмову із Зеленським.

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Пратт також згадав опис Трампа його розмови з президентом Іраку Бархамом Саліхом у грудні 2019 року. За словами Пратта, Трамп сказав: "Президент Іраку подзвонив мені і сказав: "Ви щойно зрівняли з землею моє місто". ... Я відповів йому: "Гаразд, що ви збираєтеся з цим робити?".

Цьому передувало: Телеканал CNN повідомляв, що Ентоні Пратт давав інтерв'ю спецпрокурору Джеку Сміту, який звинуватив Трампа в неправомірному поводженні з матеріалами національної безпеки, оскільки ексглава Білого дому зберігав десятки секретних документів у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

Пратт також входить до списку свідків Сміта на судовому процесі, який запланований на травень.

Занепокоєння з приводу вільного підходу Трампа до державної таємниці перебувають в центрі уваги цієї справи. За даними ЗМІ, Трамп також обговорював з Праттом потенційно чутливу інформацію про американські атомні підводні човни.

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