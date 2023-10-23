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Трамп пересказывал разговоры с Зеленским австралийскому миллиардеру – СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 23 октября 2023, 13:06
Трамп пересказывал разговоры с Зеленским австралийскому миллиардеру – СМИ
Дональд Трамп, фото Getty Images

Экс-президент США Дональд Трамп, занимая кресло главы Белого дома, делился с австралийским миллиардером Энтони Праттом конфиденциальной информацией о разговорах с иностранными лидерами, в частности, с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: "The New York Times" и "60 Minutes Australia", ссылаясь на частные записи Пратта, которые оказались в распоряжении журналистов, цитирует "Европейская правда"

Детали: Два медиа опубликовали ранее неизвестные записи, на которых Пратт откровенно вспоминает о своих разговорах с Трампом. Они перекликаются с обвинениями в том, что Трамп в должности неподобающе обращался с закрытой информацией.

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На записях Пратт говорит, что Трамп делился с ним инсайдерской информацией о своих телефонных разговорах с мировыми лидерами во время своего президентства. 

Записи указывают на то, что Трамп говорил с Праттом о своем телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в сентябре 2019 года. Тогда Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы тот помог ему запустить безосновательные коррупционные расследования против Джо Байдена. Этот телефонный разговор лег в основу первого импичмента Трампа.

"Это было ничто по сравнению с тем, что я обычно делаю... Это ничто по сравнению с тем, о чем мы обычно говорим", – прокомментировал Трамп Пратту разговор с Зеленским.

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Пратт также упомянул описание Трампа его разговора с президентом Ирака Бархамом Салихом в декабре 2019 года. По словам Пратта, Трамп сказал: "Президент Ирака позвонил мне и сказал: "Вы только что сравняли с землей мой город". ... Я ответил ему: "Ладно, что вы собираетесь с этим делать?".

Этому предшествовало: Телеканал CNN сообщал, что Пратт давал интервью спецпрокурору Джеку Смиту, который обвинил Трампа в неправомерном обращении с материалами национальной безопасности, поскольку экс-глава Белого дома хранил десятки секретных документов в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. 

Пратт также входит в список свидетелей Смита на судебном процессе, который запланирован на май.

Беспокойство по поводу свободного подхода Трампа к государственной тайне находятся в центре внимания этого дела. По данным СМИ, Трамп также обсуждал с Праттом потенциально чувствительную информацию об американских атомных подводных лодках. 

Читайте также: Дональд Трамп и комнаты с тайнами: почему экс-президенту США грозит 400 лет тюрьмы.

Темы: ТрампЗеленскийСШАскандал
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