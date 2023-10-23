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Шмигаль: Україна отримала від ЄС дев’ятий транш макрофіну на 1,5 млрд євро

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 23 жовтня 2023, 13:19
Шмигаль: Україна отримала від ЄС дев’ятий транш макрофіну на 1,5 млрд євро
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала від Європейського Союзу дев’ятий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 млрд євро.

Джерело: Шмигаль у Telegram, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Зараз спільно з Єврокомісією ми працюємо над новою довгостроковою програмою Ukraine Facility загальним об'ємом 50 млрд євро. Розраховуємо наступного року отримати з них 18 млрд євро".

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Деталі: Прем′єр подякував європейським партнерам за непохитну солідарність з Україною.

Загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже становить 15 млрд. Це один із найважливіших факторів, який допомагає Україні бути економічно сильною та стійкою, зазначив Шмигаль.

Нагадаємо: Попередній, восьмий транш на суму 1,5 млрд євро Європейська комісія виплатила Україні 22 вересня.

ВІДЕО ДНЯ

Детально про умови надання допомоги Євросоюзу читайте у статті "Порятунок в обмін на реформи: за яких умов Київ отримає гроші у 2023 році"

Теми: Шмигаль УкраїнаЄСдопомога Україні
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