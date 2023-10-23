Шмыгаль: Украина получила от ЕС девятый транш макрофина на 1,5 млрд евро

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила от Европейского Союза девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.

Источник: Шмыгаль в Telegram, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Сейчас совместно с Еврокомиссией мы работаем над новой долгосрочной программой Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро. Рассчитываем в следующем году получить из них 18 млрд евро".

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Детали: Премьер поблагодарил европейских партнеров за непоколебимую солидарность с Украиной.

В общем бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет 15 млрд. Это один из важнейших факторов, который помогает Украине быть экономически сильной и устойчивой, отметил Шмыгаль.

Напомним: Предыдущий, восьмой транш на сумму 1,5 млрд евро Европейская комиссия выплатила Украине 22 сентября.

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Подробно об условиях предоставления помощи Евросоюза читайте в статье "Спасение в обмен на реформы: при каких условиях Киев получит деньги в 2023 году"