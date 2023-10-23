Киянин ударив дев'ятикласника ножем у груди: підліток помер

Правоохоронці затримали киянина, який вдарив 14-річного підлітка ножем у груди, що призвело до смерті потерпілого.

Джерело: столична поліція, Патрульна поліція Києва

Деталі: Ввечері 22 жовтня до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів "швидкої" про те, що поруч з багатоповерхівкою вони констатували смерть неповнолітнього хлопця.

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За вказаною адресою негайно прибули патрульні поліцейські, дільничні офіцери поліції, слідчо-оперативні групи Дніпровського та Головного управлінь поліції, а також ювенальні поліцейські та кінологи.

За словами слідчого Дніпровського управління поліції Юрія Черниша, потерпілий отримав несумісні з життям травми внаслідок конфлікту з незнайомцем, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Пряма мова: "Спершу між хлопцем та чоловіком виникла суперечка через зауваження, яке незнайомець зробив неповнолітньому, а потім вдарив підлітка ножем у груди. Після скоєного нападник залишив місце вчинення злочину, а очевидці викликали "швидку". Лікарі близько пів години намагались реанімувати потерпілого, але змушені були констатувати його смерть.

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Ми поспілкувались зі свідками події та негайно розпочали пошук підозрюваного. Дільничні офіцери поліції Валентин Павленко та Богдан Опанасенко розшукали чоловіка за місцем проживання (у патрульній поліції додають, що їхні співробітники допомогли в пошуку злочинця –ред.).

Знаряддя злочину – ніж, зі слідами бурого кольору, зловмисник попросив сховати свою сусідку. Ми вилучили речовий доказ з її квартири та направили на відповідну експертизу. Тіло загиблого також направлено на судово-медичну експертизу для остаточного встановлення причини смерті".

Деталі: Слідчі затримали киянина, 1977 року народження. За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

За словами слідчого, наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.