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Киевлянин ударил девятиклассника ножом в грудь: подросток умер

Валентина РоманенкоПонедельник, 23 октября 2023, 13:27
Киевлянин ударил девятиклассника ножом в грудь: подросток умер
фото полиции

Правоохранители задержали киевлянина, который ударил 14-летнего подростка ножом в грудь, что привело к смерти потерпевшего.

Источник: столичная полиция, Патрульная полиция Киева

Детали: Вечером 22 октября в полицию Киева по спецлинии 102 поступило сообщение от врачей "скорой" о том, что рядом с многоэтажкой они констатировали смерть несовершеннолетнего парня.

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По указанному адресу немедленно прибыли патрульные полицейские, участковые офицеры полиции, следственно-оперативные группы Днепровского и Главного управлений полиции, а также ювенальные полицейские и кинологи.

По словам следователя Днепровского управления полиции Юрия Черныша, пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы в результате конфликта с незнакомцем, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Прямая речь: "Сначала между парнем и мужчиной возник спор из-за замечания, которое незнакомец сделал несовершеннолетнему, а затем ударил подростка ножом в грудь. После совершенного нападавший покинул место совершения преступления, а очевидцы вызвали "скорую". Врачи около получаса пытались реанимировать пострадавшего, но вынуждены были констатировать его смерть.

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Мы пообщались со свидетелями происшествия и немедленно начали поиск подозреваемого. Участковые офицеры полиции Валентин Павленко и Богдан Опанасенко разыскали мужчину по месту жительства (в патрульной полиции добавляют, что их сотрудники помогли в поиске преступника -ред.).

 

Орудие преступления - нож, со следами бурого цвета, злоумышленник попросил спрятать свою соседку. Мы изъяли вещественное доказательство из ее квартиры и направили на соответствующую экспертизу. Тело погибшего также направлено на судебно-медицинскую экспертизу для окончательного установления причины смерти".

 

Детали: Следователи задержали киевлянина, 1977 года рождения. По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

По словам следователя, сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Темы: Киевкриминал
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