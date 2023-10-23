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Ворог хоче відрізати Мар’їнку, прикордонники готують окупантам "подарунки"

Валентина РоманенкоПонеділок, 23 жовтня 2023, 13:48
Ворог хоче відрізати Мар’їнку, прикордонники готують окупантам подарунки
ілюстративне фото ДПСУ

Підрозділи Держприкордонслужби у складі Сил оборони України протистоять атакам російсько-окупаційних військ на Мар’їнському напрямку.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: Зазначається, що біля Марʼїнки упродовж кількох діб ворожі сили ведуть безрезультатні штурмові дії позицій, де тримають оборону прикордонники спільно з військовослужбовцями однієї з бригад ДШВ.

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Воїни ДПСУ мужньо обороняють визначений рубіж та дають відсіч загарбникам, наголошують прикордонники.

Пряма мова бійця на псевдо Лев: "Ворог пішов низом, хоче Мар’їнку відрізати. Ми всі наготові, чекаємо їх, "подарунки" приготовили, багато... Ми маємо вистояти, в нас не має іншого вибору".

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Теми: Донецька областьвійнаПрикордонна служба
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