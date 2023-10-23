Враг хочет отрезать Марьинку, пограничники готовят оккупантам "подарки"
Понедельник, 23 октября 2023, 13:48
Подразделения Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины противостоят атакам российско-оккупационных войск на Марьинском направлении.
Источник: пресс-служба ГПСУ
Детали: Отмечается, что у Марьинки в течение нескольких суток вражеские силы ведут безрезультатные штурмовые действия позиций, где держат оборону пограничники совместно с военнослужащими одной из бригад ДШВ.
Реклама:
Воины ГПСУ мужественно обороняют определенный рубеж и дают отпор захватчикам, отмечают пограничники.
Прямая речь бойца с псевдонимом Лев: "Враг пошел низом, хочет Марьинку отрезать. Мы все наготове, ждем их, "подарки" приготовили, много... Мы должны выстоять, у нас нет другого выбора".
ВИДЕО ДНЯ
Читайте также: Ноль человек. Как Марьинка стала городом, которого нет