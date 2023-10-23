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Враг хочет отрезать Марьинку, пограничники готовят оккупантам "подарки"

Валентина РоманенкоПонедельник, 23 октября 2023, 13:48
Враг хочет отрезать Марьинку, пограничники готовят оккупантам подарки
иллюстративное фото ГПСУ

Подразделения Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины противостоят атакам российско-оккупационных войск на Марьинском направлении.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: Отмечается, что у Марьинки в течение нескольких суток вражеские силы ведут безрезультатные штурмовые действия позиций, где держат оборону пограничники совместно с военнослужащими одной из бригад ДШВ.

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Воины ГПСУ мужественно обороняют определенный рубеж и дают отпор захватчикам, отмечают пограничники.

Прямая речь бойца с псевдонимом Лев: "Враг пошел низом, хочет Марьинку отрезать. Мы все наготове, ждем их, "подарки" приготовили, много... Мы должны выстоять, у нас нет другого выбора".

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Темы: Донецкая областьвойнаПограничная служба
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