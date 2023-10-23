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Сирський доручив посилити маневрену оборону на куп′янському напрямку

Станіслав ПогоріловПонеділок, 23 жовтня 2023, 14:01
Сирський доручив посилити маневрену оборону на куп′янському напрямку
Фото: Getrty Images

Під час перебування командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського на куп′янському напрямку було ухвалено певні рішення для посилення маневрової оборони.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на начальника служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Володимира Фітьо

Пряма мова: "Буквально позавчора генерал-полковник Олександр Сирський відвідав позиції українських військових на куп'янському напрямку. Ми знаємо, що на цьому напрямку ворог пробує атакувати наші позиції, в нього нічого не виходить. Але командувач Східного угруповання військ безпосередньо з командирами бригад і підрозділів на цьому напрямку обговорив поточну ситуацію, було дано певні розпорядження, ухвалено рішення для посилення нашої маневреної оборони".

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Деталі: У Сухопутних військах пояснили, що українські воїни на цьому напрямку не тільки обороняються, а й за будь-якої можливості намагаються покращити свої позиції та відкинути ворога від лінії зіткнення.

Загалом на лимансько-куп'янському напрямку минулої доби українські воїни відбили 20 атак, зокрема в районі Синьківки, Іванівки, Серебрянського лісництва, Спірного. "Ворог там завдав 13 авіаударів минулої доби. Це на 10 авіаударів більше, ніж позавчора", - зазначив Фітьо.

Теми: війнаУкраїнаЗбройні сили
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