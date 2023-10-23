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Сырский поручил усилить маневренную оборону на купянском направлении

Станислав ПогориловПонедельник, 23 октября 2023, 14:01
Сырский поручил усилить маневренную оборону на купянском направлении
Фото: Getrty Images

Во время предшествования командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского на купянском направлении были приняты определенные решения для усиления маневренной обороны.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на начальника службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Владимира Фитьо

Прямая речь: "Буквально позавчера генерал-полковник Александр Сырский посетил позиции украинских военных на купянском направлении. Мы знаем, что на этом направлении враг пробует атаковать наши позиции, у него ничего не получается. Но командующий Восточной группировки войск непосредственно с командирами бригад и подразделений на этом направлении обсудил текущую ситуацию, были даны определенные распоряжения, приняты решения для усиления нашей маневренной обороны".

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Детали: В Сухопутных войсках объяснили, что украинские воины на этом направлении не только обороняются, но и при любой возможности пытаются улучшить свои позиции и отбросить врага от линии соприкосновения.

Всего на лиманско-купянском направлении за прошедшие сутки украинские воины отбили 20 атак, в частности в районе Синьковки, Ивановки, Серебрянского лесничества, Спирного. "Враг там нанес 13 авиаударов за прошедшие сутки. Это на 10 авиаударов больше, чем позавчера", - отметил Фитьо.

Темы: войнаУкраинаВооруженные силы
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