Українські моряки беруть участь у міжнародних навчаннях ВМС у Британії

Українські військові моряки беруть участь у багатонаціональному навчанні "Joint Warrior-23-ІІ" у Великій Британії, яке розпочалося 23 жовтня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Командування ВМС ЗСУ

Деталі: Навчання проходять у межах територіальних вод Британії за участі військ Великої Британії, а також суден Нідерландів, Бельгії, Польщі, Німеччини, Данії та України.

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Військові відпрацьовують безпосередньо виконання завдань та взаємосумісність з протимінними підрозділами країн-партнерів.

Дослівно ВМС: "Окрім того, відпрацьовуються питання планування та проведення протимінних дій за стандартами НАТО. Метою є набуття досвіду дій у міжнародному середовищі під час проведення об’єднаних багатонаціональних операцій".

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