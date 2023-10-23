Українські моряки беруть участь у міжнародних навчаннях ВМС у Британії
Понеділок, 23 жовтня 2023, 13:59
Українські військові моряки беруть участь у багатонаціональному навчанні "Joint Warrior-23-ІІ" у Великій Британії, яке розпочалося 23 жовтня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Командування ВМС ЗСУ
Деталі: Навчання проходять у межах територіальних вод Британії за участі військ Великої Британії, а також суден Нідерландів, Бельгії, Польщі, Німеччини, Данії та України.
Реклама:
Військові відпрацьовують безпосередньо виконання завдань та взаємосумісність з протимінними підрозділами країн-партнерів.
Дослівно ВМС: "Окрім того, відпрацьовуються питання планування та проведення протимінних дій за стандартами НАТО. Метою є набуття досвіду дій у міжнародному середовищі під час проведення об’єднаних багатонаціональних операцій".
ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- Раніше повідомлялось, що інженери британської армії розробили програму навчання для українських цивільних інженерів із захисту енергетичного сектора від атак Росії цієї зими.