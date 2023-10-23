Украинские моряки принимают участие в международных учениях ВМС в Британии
Украинские военные моряки принимают участие в многонациональных учениях "Joint Warrior-23-II" в Великобритании, которое началось 23 октября.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Командования ВМС ВСУ
Детали: Учение проходят в пределах территориальных вод Британии с участием войск Великобритании, а также судов Нидерландов, Бельгии, Польши, Германии, Дании и Украины.
Военные отрабатывают выполнение задач и взаимосовместимость с противоминными подразделениями стран-партнеров.
Дословно ВМС: "Кроме того, отрабатываются вопросы планирования и проведения противоминных действий по стандартам НАТО. Целью является приобретение опыта действий в международной среде во время проведения объединенных многонациональных операций".
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что инженеры британской армии разработали программу обучения для украинских гражданских инженеров по защите энергетического сектора от атак России этой зимой.