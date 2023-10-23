Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинские моряки принимают участие в международных учениях ВМС в Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 23 октября 2023, 13:59
Украинские моряки принимают участие в международных учениях ВМС в Британии
Фото ВМС ВСУ

Украинские военные моряки принимают участие в многонациональных учениях "Joint Warrior-23-II" в Великобритании, которое началось 23 октября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Командования ВМС ВСУ

Детали: Учение проходят в пределах территориальных вод Британии с участием войск Великобритании, а также судов Нидерландов, Бельгии, Польши, Германии, Дании и Украины.

Реклама:

Военные отрабатывают выполнение задач и взаимосовместимость с противоминными подразделениями стран-партнеров.

Дословно ВМС: "Кроме того, отрабатываются вопросы планирования и проведения противоминных действий по стандартам НАТО. Целью является приобретение опыта действий в международной среде во время проведения объединенных многонациональных операций".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что инженеры британской армии разработали программу обучения для украинских гражданских инженеров по защите энергетического сектора от атак России этой зимой.

Темы: ВеликобританияморякиВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Великобритания
Правительству РФ придется принимать "сложные решения", чтобы найти деньги на войну – разведка Британии
Пропалестинский марш в Лондоне собрал около 100 тысяч человек
Лондон вернул статус крупнейшего фондового рынка Европы
Последние новости
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
Все новости...
Реклама: