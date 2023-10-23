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Украинские моряки принимают участие в международных учениях ВМС в Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 23 октября 2023, 13:59
Украинские моряки принимают участие в международных учениях ВМС в Британии
Фото ВМС ВСУ

Украинские военные моряки принимают участие в многонациональных учениях "Joint Warrior-23-II" в Великобритании, которое началось 23 октября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Командования ВМС ВСУ

Детали: Учение проходят в пределах территориальных вод Британии с участием войск Великобритании, а также судов Нидерландов, Бельгии, Польши, Германии, Дании и Украины.

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Военные отрабатывают выполнение задач и взаимосовместимость с противоминными подразделениями стран-партнеров.

Дословно ВМС: "Кроме того, отрабатываются вопросы планирования и проведения противоминных действий по стандартам НАТО. Целью является приобретение опыта действий в международной среде во время проведения объединенных многонациональных операций".

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  • Ранее сообщалось, что инженеры британской армии разработали программу обучения для украинских гражданских инженеров по защите энергетического сектора от атак России этой зимой.

Темы: ВеликобританияморякиВооруженные силы
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