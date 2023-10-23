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Кулеба розповів, яким може бути множинне громадянство в Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 23 жовтня 2023, 16:16
Кулеба розповів, яким може бути множинне громадянство в Україні
ДМИТРО КУЛЕБА. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що множинне громадянство в Україні має стати елементом державної політики, спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти.

Джерело: "Європейська правда"; "Укрінформ" з посиланням на промову Кулеби до Світового конгресу українців

Деталі: Кулеба переконаний в необхідності запровадження множинного громадянства, адже "потрібно керуватися не страхом роздачі чужих паспортів в Україні, а силою українського паспорта в Україні та у світі".

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За його словами, держава має відкрити можливість для мільйонів українців за кордоном зберігати свій український паспорт або отримати його, а також прийняти те, що зі вступом до Євросоюзу паспорти України матимуть такий самий статус, як і паспорти сусідніх європейських держав.

"Звісно, ця політика має втілюватися розумно: поступово, починаючи з дружніх країн-союзниць. І, звісно, будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором чи недружніми країнами має бути заборонене", – додав глава МЗС.

Нагадаємо, у 2020 році Верховна рада відклала розгляд президентського законопроєкту щодо питань громадянства.

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Внесений законопроєкт зупинився, тому що експерти ВР зробили висновок, що без змін до Конституції, просто на рівні закону, це питання врегулювати неможливо.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна планує дозволити подвійне громадянство з ЄС, але не Росією.

Детальніше про "підводні камені" та виклики цієї ідеї дивіться у відеоблозі "Європейської правди"який пояснює, чому виникла та що має змінити ідея про легалізацію так званого "подвійного громадянства".

Теми: Кулеба Дмитрогромадянство
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