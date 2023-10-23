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Кулеба рассказал, каким может быть множественное гражданство в Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 23 октября 2023, 16:16
Кулеба рассказал, каким может быть множественное гражданство в Украине
ДМИТРО КУЛЕБА. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что множественное гражданство в Украине должно стать элементом государственной политики, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества.

Источник: "Европейская правда"; "Укринформ" со ссылкой на речь Кулебы к Всемирному конгрессу украинцев

Детали: Кулеба убежден в необходимости введения множественного гражданства, ведь "нужно руководствоваться не страхом раздачи чужих паспортов в Украине, а силой украинского паспорта в Украине и в мире".

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По его словам, государство должно открыть возможность для миллионов украинцев за рубежом сохранять свой украинский паспорт или получить его, а также принять то, что со вступлением в Евросоюз паспорта Украины будут иметь такой же статус, как и паспорта соседних европейских государств.

"Конечно, эта политика должна воплощаться разумно: постепенно, начиная с дружественных стран-союзниц. И, конечно, любое двойное гражданство с государством-агрессором или недружественными странами должно быть запрещено", – добавил глава МИД.

Напомним, в 2020 году Верховная Рада отложила рассмотрение президентского законопроекта по вопросам гражданства.

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Внесенный законопроект был остановлен, потому что эксперты ВР заключили, что без изменений в Конституцию, просто на уровне закона, этот вопрос урегулировать невозможно.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина планирует разрешить двойное гражданство с ЕС, но не Россией.

Детальнее о "подводных камнях" и вызовах, связанных с этой идеей, смотрите в видеоблоге "Европейской правды", который объясняет, почему возникла и что должна изменить идея о легализации так называемого "двойного гражданства".

Темы: Кулеба Дмитрийгражданство
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