Росіяни влучили по лінії електропередач на Херсонщині: кілька селищ лишились без світла

Російські окупанти своїми ударами перебили лінію електропередач, через що кілька насселених пунктів лишилося без світла.

Джерело: повідомлення голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова: "Окупанти знову вдарили по Херсонщині. Поцілили по лінях електропередач. Без світла залишилися Берислав, Новоберислав, Шляхове, Томарине.

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Енергетики вже працюють і усувають пошкодження".

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