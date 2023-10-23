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Росіяни влучили по лінії електропередач на Херсонщині: кілька селищ лишились без світла

Олександр ШумілінПонеділок, 23 жовтня 2023, 16:49
Росіяни влучили по лінії електропередач на Херсонщині: кілька селищ лишились без світла
Фото ілюстративне

Російські окупанти своїми ударами перебили лінію електропередач, через що кілька насселених пунктів лишилося без світла.  

Джерело: повідомлення голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова: "Окупанти знову вдарили по Херсонщині. Поцілили по лінях електропередач. Без світла залишилися Берислав, Новоберислав, Шляхове, Томарине.

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Енергетики вже працюють і усувають пошкодження".

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Теми: ХерсонРосія
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