Росіяни влучили по лінії електропередач на Херсонщині: кілька селищ лишились без світла
Понеділок, 23 жовтня 2023, 16:49
Російські окупанти своїми ударами перебили лінію електропередач, через що кілька насселених пунктів лишилося без світла.
Джерело: повідомлення голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Пряма мова: "Окупанти знову вдарили по Херсонщині. Поцілили по лінях електропередач. Без світла залишилися Берислав, Новоберислав, Шляхове, Томарине.
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Енергетики вже працюють і усувають пошкодження".
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