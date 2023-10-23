Россияне попали по линии электропередач на Херсонщине: несколько поселков остались без света
Понедельник, 23 октября 2023, 16:49
Российские оккупанты своими ударами перебили линию электропередач, из-за чего несколько городов осталось без света.
Источник: сообщение председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин
Прямая речь: "Оккупанты снова ударили по Херсонщине. Поцелили по линиям электропередач. Без света остались Берислав, Новоберислав, Шляховое, Томарино.
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Энергетики уже работают и устраняют повреждения".
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