Россияне попали по линии электропередач на Херсонщине: несколько поселков остались без света

Российские оккупанты своими ударами перебили линию электропередач, из-за чего несколько городов осталось без света.

Источник: сообщение председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин

Прямая речь: "Оккупанты снова ударили по Херсонщине. Поцелили по линиям электропередач. Без света остались Берислав, Новоберислав, Шляховое, Томарино.

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Энергетики уже работают и устраняют повреждения".

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