Угорщина знову завадила ЄС виділити 500 млн євро на військову підтримку України
Через позицію Угорщини, міністри закордонних справ країн Європейського Союзу на зустрічі в понеділок знову не домовились про виділення траншу у розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який використовують для військової підтримки України.
Джерело: журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у соцмережі Х, передає "Європейська правда"
Деталі: За словами Джозвяка, домовленість щодо виділення восьмого траншу у 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру не вдалось досягти через позицію Угорщини – вона раніше блокувала це рішення, оскільки Україна внесла угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.
"Угорський OTP Bank прибрали з чорного списку компаній, які продовжують працювати в Росії, але Будапешт хоче юридичних гарантій, що це рішення постійне", – пише журналіст.
as expected no agreement on the 8th tranche (500 million) of EU military aid for 🇺🇦 when EU foreign ministers met today. the 🇭🇺 bank OTP has been de-listed from the "doing business in 🇷🇺 blacklist" but Budapest want legal as assurances that this is permanent— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 23, 2023
Що було раніше:
- На початку жовтня Україна вилучила угорський OTP Bank зі списку "спонсорів війни", задовольнивши одну з ключових вимог Будапешта, що поки фінустанову не буде вилучено зі списку, Угорщина не братиме участі в подальшому фінансуванні ЄС для передачі озброєнь Україні.
- Статус міжнародного спонсора війни призупинили для OTP Bank, а також п’ятьох грецьких перевізників, яких Київ звинувачував у нелегальному транспортуванні російської нафти в обхід цінової стелі.
- Минулого тижня в ЄС сподівались, що Угорщина все ж розблокує восьмий транш військової допомоги для України в межах Європейського фонду миру.