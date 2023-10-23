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Угорщина знову завадила ЄС виділити 500 млн євро на військову підтримку України

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 23 жовтня 2023, 17:06
Угорщина знову завадила ЄС виділити 500 млн євро на військову підтримку України
Фото: Getty Images

Через позицію Угорщини, міністри закордонних справ країн Європейського Союзу на зустрічі в понеділок знову не домовились про виділення траншу у розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який використовують для військової підтримки України.

Джерело: журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами Джозвяка, домовленість щодо виділення восьмого траншу у 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру не вдалось досягти через позицію Угорщини – вона раніше блокувала це рішення, оскільки Україна внесла угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

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"Угорський OTP Bank прибрали з чорного списку компаній, які продовжують працювати в Росії, але Будапешт хоче юридичних гарантій, що це рішення постійне", – пише журналіст.

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Що було раніше:

  • На початку жовтня Україна вилучила угорський OTP Bank зі списку "спонсорів війни", задовольнивши одну з ключових вимог Будапешта, що поки фінустанову не буде вилучено зі списку, Угорщина не братиме участі в подальшому фінансуванні ЄС для передачі озброєнь Україні.
  • Статус міжнародного спонсора війни призупинили для OTP Bank, а також п’ятьох грецьких перевізників, яких Київ звинувачував у нелегальному транспортуванні російської нафти в обхід цінової стелі.
  • Минулого тижня в ЄС сподівались, що Угорщина все ж розблокує восьмий транш військової допомоги для України в межах Європейського фонду миру.

Теми: УгорщинаЄСУкраїна
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