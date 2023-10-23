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Венгрия вновь помешала ЕС выделить 500 млн евро на военную поддержку Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 23 октября 2023, 17:06
Венгрия вновь помешала ЕС выделить 500 млн евро на военную поддержку Украины
Фото: Getty Images

Из-за позиции Венгрии, министры иностранных дел стран Европейского Союза на встрече в понедельник снова не договорились о выделении транша в размере 500 млн евро из Европейского фонда мира, который используют для военной поддержки Украины.

Источник: журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: По словам Джозвяка, договоренность о выделении восьмого транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира не удалось достичь из-за позиции Венгрии - она ранее блокировала это решение, поскольку Украина внесла венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.

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"Венгерский OTP Bank убрали из черного списка компаний, которые продолжают работать в России, но Будапешт хочет юридических гарантий, что это решение постоянное", - пишет журналист.

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Что предшествовали:

  • В начале октября  Украина исключила венгерский OTP Bank из списка "спонсоров войны", удовлетворив одно из ключевых требований Будапешта, что пока финучреждение не будет изъято из списка, Венгрия не будет участвовать в дальнейшем финансировании ЕС для передачи вооружений Украине.
  • Статус международного спонсора войны приостановили для OTP Bank, а также пяти греческих перевозчиков, которых Киев обвинял в нелегальной транспортировке российской нефти в обход ценового потолка.
  • На прошлой неделе в ЕС надеялись, что Венгрия все же разблокирует восьмой транш военной помощи для Украины в рамках Европейского фонда мира.

Темы: ВенгрияЕСУкраина
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