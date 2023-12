Венгрия вновь помешала ЕС выделить 500 млн евро на военную поддержку Украины

Из-за позиции Венгрии, министры иностранных дел стран Европейского Союза на встрече в понедельник снова не договорились о выделении транша в размере 500 млн евро из Европейского фонда мира, который используют для военной поддержки Украины.

Источник: журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: По словам Джозвяка, договоренность о выделении восьмого транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира не удалось достичь из-за позиции Венгрии - она ранее блокировала это решение, поскольку Украина внесла венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.

"Венгерский OTP Bank убрали из черного списка компаний, которые продолжают работать в России, но Будапешт хочет юридических гарантий, что это решение постоянное", - пишет журналист.

as expected no agreement on the 8th tranche (500 million) of EU military aid for 🇺🇦 when EU foreign ministers met today. the 🇭🇺 bank OTP has been de-listed from the "doing business in 🇷🇺 blacklist" but Budapest want legal as assurances that this is permanent