Венгрия вновь помешала ЕС выделить 500 млн евро на военную поддержку Украины
Из-за позиции Венгрии, министры иностранных дел стран Европейского Союза на встрече в понедельник снова не договорились о выделении транша в размере 500 млн евро из Европейского фонда мира, который используют для военной поддержки Украины.
Источник: журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в соцсети Х, передает "Европейская правда"
Детали: По словам Джозвяка, договоренность о выделении восьмого транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира не удалось достичь из-за позиции Венгрии - она ранее блокировала это решение, поскольку Украина внесла венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.
"Венгерский OTP Bank убрали из черного списка компаний, которые продолжают работать в России, но Будапешт хочет юридических гарантий, что это решение постоянное", - пишет журналист.
as expected no agreement on the 8th tranche (500 million) of EU military aid for 🇺🇦 when EU foreign ministers met today. the 🇭🇺 bank OTP has been de-listed from the "doing business in 🇷🇺 blacklist" but Budapest want legal as assurances that this is permanent— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 23, 2023
Что предшествовали:
- В начале октября Украина исключила венгерский OTP Bank из списка "спонсоров войны", удовлетворив одно из ключевых требований Будапешта, что пока финучреждение не будет изъято из списка, Венгрия не будет участвовать в дальнейшем финансировании ЕС для передачи вооружений Украине.
- Статус международного спонсора войны приостановили для OTP Bank, а также пяти греческих перевозчиков, которых Киев обвинял в нелегальной транспортировке российской нефти в обход ценового потолка.
- На прошлой неделе в ЕС надеялись, что Венгрия все же разблокирует восьмой транш военной помощи для Украины в рамках Европейского фонда мира.