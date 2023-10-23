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Ердоган попросив парламент схвалити протокол про членство Швеції в НАТО

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 23 жовтня 2023, 17:25
Ердоган попросив парламент схвалити протокол про членство Швеції в НАТО
Фото: GettyImages

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу,

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента Туреччини

Деталі: "Протокол про вступ Швеції до НАТО був підписаний президентом Реджепом Таїпом Ердоганом 23 жовтня 2023 року і переданий на розгляд Великих національних зборів (парламенту. – Ред.) Туреччини", – йдеться в короткому повідомленні.

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Джерела шведських ЗМІ раніше повідомили, що Стокгольм оптимістично оцінює процес вступу до НАТО й очікує, що він завершиться протягом наступних кількох тижнів.

Нагадаємо, в липні на Вільнюському саміті НАТО Туреччина погодилась розблокувати процес ратифікації вступу Швеції до Альянсу в обмін на допомогу у зближенні з Європейським Союзом.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що передасть ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО на розгляд парламенту в жовтні, коли законодавчий орган збереться після літніх канікул.

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Проте ратифікація шведської заявки опинилась під загрозою після низки акцій зі спаленням Корану у Швеції, що розлютило багато мусульманських країн, зокрема й Туреччину.

Крім того, Анкара заявляла, що членство Стокгольма в Альянсі залежне від продажу Туреччині американських винищувачів F-16.

Окрім Туреччини, заявку Швеції не ратифікувала і Угорщина.

Теми: ЕрдоганШвеціяНАТО
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