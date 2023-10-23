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Эрдоган попросил парламент одобрить протокол о членстве Швеции в НАТО

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 23 октября 2023, 17:25
Эрдоган попросил парламент одобрить протокол о членстве Швеции в НАТО
Фото: GettyImages

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в Североатлантический Альянс,

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента Турции

Детали: "Протокол о вступлении Швеции в НАТО был подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 23 октября 2023 года и передан на рассмотрение Великого национального собрания (парламента. - Ред.) Турции", - говорится в коротком сообщении.

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Источники шведских СМИ ранее сообщили, что Стокгольм оптимистично оценивает процесс вступления в НАТО и ожидает, что он завершится в течение следующих нескольких недель.

Напомним, в июле на Вильнюсском саммите НАТО Турция согласилась разблокировать процесс ратификации вступления Швеции в Альянс в обмен на помощь в сближении с Европейским Союзом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что передаст ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО на рассмотрение парламента в октябре, когда законодательный орган соберется после летних каникул.

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Однако ратификация шведской заявки оказалась под угрозой после ряда акций с сожжением Корана в Швеции, что разозлило многие мусульманские страны, в том числе и Турцию.

Кроме того, Анкара заявляла, что членство Стокгольма в Альянсе зависит от продажи Турции американских истребителей F-16.

Кроме Турции, заявку Швеции не ратифицировала и Венгрия.

Темы: ЭрдоганШвецияНАТО
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