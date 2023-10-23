Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Эрдоган попросил парламент одобрить протокол о членстве Швеции в НАТО

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 23 октября 2023, 17:25
Эрдоган попросил парламент одобрить протокол о членстве Швеции в НАТО
Фото: GettyImages

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в Североатлантический Альянс,

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента Турции

Детали: "Протокол о вступлении Швеции в НАТО был подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 23 октября 2023 года и передан на рассмотрение Великого национального собрания (парламента. - Ред.) Турции", - говорится в коротком сообщении.

Реклама:

Источники шведских СМИ ранее сообщили, что Стокгольм оптимистично оценивает процесс вступления в НАТО и ожидает, что он завершится в течение следующих нескольких недель.

Напомним, в июле на Вильнюсском саммите НАТО Турция согласилась разблокировать процесс ратификации вступления Швеции в Альянс в обмен на помощь в сближении с Европейским Союзом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что передаст ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО на рассмотрение парламента в октябре, когда законодательный орган соберется после летних каникул.

ВИДЕО ДНЯ

Однако ратификация шведской заявки оказалась под угрозой после ряда акций с сожжением Корана в Швеции, что разозлило многие мусульманские страны, в том числе и Турцию.

Кроме того, Анкара заявляла, что членство Стокгольма в Альянсе зависит от продажи Турции американских истребителей F-16.

Кроме Турции, заявку Швеции не ратифицировала и Венгрия.

Темы: ЭрдоганШвецияНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина в понедельник попытается убедить снять блокаду польских перевозчиков

Взрывы в Киеве: РФ стреляла баллистикой. КОВА заявила, что две ракеты попали в поле

Китай развернул ВМС, чтобы усилить свое влияние на Ближнем Востоке – ISW

Израиль назвал новое количество жертв в результате теракта ХАМАСа 7 октября: цифра уменьшилась

США призвали КНР разобраться с компаниями, которые помогают РФ уклоняться от санкций

Правительство разрешило демонтировать киевские памятники Пушкину и Щорсу

Все новости...
Эрдоган
Зеленский и Эрдоган поговорили о войне в Украине и Ближнем Востоке
Сын Эрдогана пришел на пропалестинский марш в Стамбуле – СМИ
Эрдоган не разделяет "негативного отношения" к Путину, потому что Россия – "не обычная страна"
Последние новости
13:55
Россияне заявили, что якобы попали в склад боеприпасов ВСУ на Киевщине
13:32
видеоНовый тренд TikTok: каверы на песню "Пес Патрон" под Radiohead и Lana Del Rey
13:16
Украина в понедельник попытается убедить снять блокаду польских перевозчиков
13:02
США предупреждают Китай: помощь РФ будет иметь серьезные последствия для китайских компаний
12:52
Зеленский поздравил с годовщиной освобождения Херсона: Россия никогда не приходит "навсегда"
12:30
ФотоВ Чернобыльском заповеднике фотоловушка зафиксировала бурого медведя
12:21
Россия все активнее использует историю как оружие - разведка Британии
12:14
США впервые испытали новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider
12:11
ТестЧто вы знаете о деятельности человека в космосе и быте астронавтов?
12:06
По всей Украине воздушная тревога из-за МиГ
Все новости...
Реклама: