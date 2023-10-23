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У 8 населених пунктах Донеччини оголошено примусову евакуацію дітей — Мінреінтеграції

Станіслав ПогоріловПонеділок, 23 жовтня 2023, 17:27
У 8 населених пунктах Донеччини оголошено примусову евакуацію дітей — Мінреінтеграції
Фото: Getty Images

З 8 населених пунктів Бахмутського та Покровського районів Донецької області примусово евакуюють приблизно 250 дітей, їх доправлять на Житомирщину.

Джерело: Мінреінтеграції у Telegram

Дослівно: "Сьогодні на засіданні Координаційного штабу з питань обов’язкової евакуації одноголосно підтримано рішення Донецької ОВА про оголошення обов’язкової евакуації приблизно 250 дітей. Вона буде проведена із 8 населених пунктів Бахмутського та Покровського районів, де безпекова ситуація залишається критичною".

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Деталі: Повідомляється, що усіх дітей в супроводі одного з батьків або ж законного представника вивезуть до початку холодів.

Спочатку їх направлять у гуманітарний хаб, де можна перепочити, поїсти й отримати всебічну підтримку і допомогу.

Далі евакуйованих доправлять на Житомирщинуде вони безкоштовно будуть забезпечені прихистком, соціальними виплатами, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою.

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За даними міністерства, наразі 41 дитину вже вивезено у безпечні місця.

Теми: Донецька областьдітиевакуація
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