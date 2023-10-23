У 8 населених пунктах Донеччини оголошено примусову евакуацію дітей — Мінреінтеграції
З 8 населених пунктів Бахмутського та Покровського районів Донецької області примусово евакуюють приблизно 250 дітей, їх доправлять на Житомирщину.
Джерело: Мінреінтеграції у Telegram
Дослівно: "Сьогодні на засіданні Координаційного штабу з питань обов’язкової евакуації одноголосно підтримано рішення Донецької ОВА про оголошення обов’язкової евакуації приблизно 250 дітей. Вона буде проведена із 8 населених пунктів Бахмутського та Покровського районів, де безпекова ситуація залишається критичною".
Деталі: Повідомляється, що усіх дітей в супроводі одного з батьків або ж законного представника вивезуть до початку холодів.
Спочатку їх направлять у гуманітарний хаб, де можна перепочити, поїсти й отримати всебічну підтримку і допомогу.
Далі евакуйованих доправлять на Житомирщинуде вони безкоштовно будуть забезпечені прихистком, соціальними виплатами, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою.
За даними міністерства, наразі 41 дитину вже вивезено у безпечні місця.