В 8 населенных пунктах Донетчины объявлена принудительная эвакуация детей - Минреинтеграции

Из 8 населенных пунктов Бахмутского и Покровского районов Донецкой области принудительно эвакуируют примерно 250 детей, их доставят в Житомирскую область.

Источник: Минреинтеграции в Telegram

Дословно: "Сегодня на заседании Координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации единогласно поддержано решение Донецкой ОГА об объявлении обязательной эвакуации примерно 250 детей. Она будет проведена из 8 населенных пунктов Бахмутского и Покровского районов, где ситуация с безопасностью остается критической".

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Детали: Сообщается, что всех детей в сопровождении одного из родителей или законного представителя вывезут до начала холодов.

Сначала их направят в гуманитарный хаб, где можно отдохнуть, поесть и получить всестороннюю поддержку и помощь.

Далее эвакуированных доставят в Житомирскую область, где они бесплатно будут обеспечены убежищем, социальными выплатами, гуманитарной помощью и психологической поддержкой.

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По данным министерства, сейчас 41 ребенка уже вывезено в безопасные места.